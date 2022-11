Le projet de loi "stop féminicide" adopté par le gouvernement fédéral : "une première en Europe"

La future législation définit la notion de féminicide officiellement, permet de collecter des données statistiques, améliore les droits et la protection des victimes et prévoit de former la police et les magistrats, selon un communiqué de la mandataire Ecolo.

Cette "loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides basés sur le genre et les violences qui les précèdent" constitue "une première en Europe", selon Sarah Schlitz, même si le féminicide figure déjà dans le code pénal d'une dizaine de pays latino-américains, ainsi qu'en Espagne (2004) et en Italie (2013).