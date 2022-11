"Rebel", le dernier film d'Adil et Bilall, sacré au festival du film de Philadelphie

Le jury de la compétition était entre autres composé de la journaliste de cinéma Jean Yamoto, de l'acteur Noha Segan ('Knives Out') et de la monteuse nommée aux Emmy Awards Vera Drew ('Who is America').

Outre "Rebel", le film "Close" de Lukas Dhont, lauréat du festival de Cannes, figurait également parmi les longs métrages en compétition.

"Rebel" raconte l'histoire de Nassim, un jeune Marocain de 13 ans, qui est à la recherche de sa propre identité après la mort de son père. Sa mère Leila tente de l'éloigner de son frère ainé Karim, un trafiquant de drogue et gangster local.

"Rebel" est le premier long métrage du duo de réalisateurs Adil et Bilall depuis "Patser" (2018). Entre-temps, ils ont surtout été actifs à Hollywood, où ils ont réalisé "Bad Boys for Life" (2020) avec Will Smith et Martin Lawrence, ainsi que deux épisodes de la série télévisée "Ms Marvel" (2022).