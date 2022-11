Un important laboratoire de drogues synthétiques démantelé à Kortemark

Deux hommes ont été arrêtés dans l’après-midi, l'un dans le laboratoire situé près d’une ancienne ferme à Kortemark, et l'autre un peu plus loin à Koekelare. Les deux individus originaires d'Anvers avaient loué le hangar à un couple qui n'était cependant pas au courant des activités qui s’y tenaient.

Plusieurs conteneurs et fûts bleus ont été découverts. "Il s'agit d'un laboratoire de drogue de taille considérable qui était en plein développement", indique une source à la rédaction de Radio 2 (VRT). "La perquisition est le résultat d'une enquête qui durait depuis un certain temps. L’objectif est de savoir s’il existe un lien avec la découverte de déchets de drogue à Dixmude. Ce n'est pas très loin de l'endroit où le laboratoire a été découvert et l'expérience montre que les criminels ne vont souvent pas loin pour déverser leurs déchets, afin de ne pas se faire prendre en chemin."

Il s'agit du troisième démantèlement d'un labo de drogues clandestin en peu de temps dans la région, après des descentes les 13 et 15 septembre à Izegem et Oostkamp.