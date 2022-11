500.000 naturistes en Flandre, mais la nudité reste taboue : "Même dans son jardin il faut faire attention"

Les naturistes sont des personnes qui aiment être nues pour se sentir libres et en harmonie avec la nature. Cela reste différent des nudistes, qui peuvent aimer être nus pour diverses raisons, mais pas dans le but de s'unir à la nature.

Un demi-million de personnes en Flandre, c'est beaucoup. Pourtant la nudité reste souvent un tabou. "En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas le concept", explique Liesa Schoukens. "C'est en partie parce qu'en Belgique, il y a peu d'endroits où l'on a le droit d’être nu. Il y a la plage nudiste de Bredene et quelques domaines de loisirs ou des campings naturistes. Pour le reste, il y a peu d'options."

"D'un autre côté, on n'en parle pas non plus. Si l'on parlait davantage de ce que signifie le naturisme, où et comment il se pratique, peut-être que les gens se rendraient compte que ce n'est pas si bizarre et qu'une partie de cette honte tomberait", estime l’étudiante en master.