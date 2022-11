Le passage à l'heure d'hiver, un risque supplémentaire pour les usagers faibles : "Certains conducteurs ne voient pas le piéton"

D'après l'institut, durant la période d'octobre à novembre, le nombre d'accidents corporels impliquant des piétons augmente de 35% pendant l'heure de pointe du soir. Le nombre de blessés graves et de tués parmi les piétons croît même de 76% (+108% à Bruxelles). Non seulement il y a plus d'accidents mais ils sont aussi 31% plus graves, déplore VIAS.

Les adeptes de la petite reine ne sont pas épargnés. L'institut VIAS recense quatre fois plus d'accidents impliquant un cycliste à l'aube et au crépuscule en octobre qu'en juin par exemple, "alors qu'il y a probablement beaucoup plus de cyclistes sur les routes au printemps qu'en automne", relève-t-il.

"Il est probable que les vitesses d'impact au moment des accidents soient plus élevées après le changement d'heure en raison des conditions de visibilité moindres. Certains conducteurs ne voient pas le piéton et freinent beaucoup trop tard ou ne freinent pas du tout. Le fait que des trajets effectués en temps normal à la lumière du jour lors de l'heure de pointe du soir doivent être parcourus dans l'obscurité totale après le changement d'heure joue indéniablement un rôle", fait remarquer VIAS, qui appelle dès lors tant les piétons que les automobilistes à redoubler de vigilance en cette période où l'obscurité est plus importante.