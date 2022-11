Malines accueille ce week-end le World Cat Show : "la plus grande exposition de chats au monde"

"Un beau chat est bien sûr un chat que l'on aime regarder", commente Joeri Vanrusselt de l'association Felis Belgica. "Mais ce à quoi nos juges prêtent attention c'est, par exemple, à quel point un chat est proche du standard de la race. Le comportement est également important. Nous aimons voir des chats calmes et à l'aise. Et bien sûr, il est également important qu'il soit bien soigné."

Outre le concours et les nombreux chats présents, plusieurs exposants proposent également des produits divers. "Cela va des griffoirs et des jouets à la nourriture et aux produits de toilettage", explique Joeri Vanrusselt. "Nous nous concentrons sur les produits naturels et artisanaux."

Les chats présentés à Malines viennent du monde entier. "Il y a par exemple beaucoup de propriétaires d'Amérique du Sud : Brésil et Argentine, mais aussi beaucoup de Mexicains et de Malaisiens. Même si, bien sûr, il y a surtout des Européens. C’est d’ailleurs la première fois que le World Cat Show se déroule en Belgique."