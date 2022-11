La Flandre délivre un 100e certificat pour un ascenseur à valeur patrimoniale

Ainsi, la centième attestation revient à l'ascenseur de La Pépinière, qui fonctionne depuis 1929.

"C'est un véritable joyau", explique Frank Becuwe, consultant en patrimoine. "Il y a même deux ascenseurs dans cet immeuble.

L'ascenseur de service est un peu plus austère, mais l'ascenseur principal est très décoratif. C'est un artisanat fantastique, avec des travaux de ferronnerie et de menuiserie. L'ascenseur dispose également de portes harmoniques et la cabine est magnifiquement finie avec des dorures et un magnifique panneau de commande."

L'ascenseur a beau avoir presque 100 ans, la sécurité reste garantie. "L'ascenseur est sûr, les habitants le confirment", affirme Mme Becuwe. "Bientôt, les réglementations autour de la sécurité et de l'analyse des risques seront modifiées, avec cela, l'intention est certainement de garantir la sécurité, mais à un niveau différent de celui des ascenseurs modernes. Mais les anciens sont définitivement sûrs, vous pouvez éventuellement tomber dans les escaliers aussi. Il faut toujours être prudent."