La pénurie de "kots" d’étudiants à Gand fait flamber les prix : de 800 à 1.000 euros par mois

La principale demande du conseil étudiants est d'augmenter de manière significative le nombre de chambres de base dans les nouvelles grands immeubles d'étudiants. Une telle chambre fait au moins 12 mètres carrés et dispose d'équipements communs. La ville de Gand exige désormais que, dans les nouveaux projets de construction, 20 % des chambres soient des chambres de base. "Ce pourcentage devrait être porté à 80 %", affirme Nele Vanhoyweghen. "Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez fournir suffisamment de chambres de haute qualité dans un espace limité et à un prix acceptable."

"Pour certains jeunes, notamment ceux originaires de Flandre occidentale ou du Limbourg, un kot abordable fait la différence entre étudier ou non", affirme le conseil. "Nous tirons aujourd'hui la sonnette d'alarme pour éviter que l'enseignement supérieur ne redevienne une affaire d'élite, simplement parce qu'une partie de la population ne peut plus se payer un kot", explique encore Nele Vanhoyweghen.

Le conseil fait référence aux foyers de l'Université de Gand où il y a des chambres de base depuis bien plus longtemps. "Ils font comme ça là-bas depuis près de 60 ans et cela fonctionne bien. L'exploitation se déroule bien et il est même possible de faire des bénéfices."