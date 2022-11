Plus de 41 000 travailleurs au chômage temporaire en raison de la crise énergétique, allons-nous vers une récession ?

"Les entreprises ne font pas cela pour le plaisir", déclare Stijn Baert, qui a collaboré à l'étude. "Elles luttent durement contre la concurrence étrangère et sont également plombées par les prix de l'énergie qui sont beaucoup plus élevés en Europe qu'en dehors. Par conséquent, la production et l'emploi ne sont plus rentables."

"C'est un signal d'alerte comme un canari dans une mine de charbon, les entreprises ne passent pas aux vrais licenciements, mais mettent d’abord les travailleurs au chômage temporaire. Il s'agit d'une étape intermédiaire où, bien sûr, on espère que les prix de l'énergie vont à nouveau baisser. Mais nous constatons quand même que ce chômage temporaire s'accompagne souvent ensuite de restructurations et autres. Et cela serait très mauvais."

C'est surtout en Flandre occidentale que ce système est utilisé. "C'est surtout l'industrie qui est touchée", explique encore Stijn Baert. "En Flandre occidentale, vous avez une composition de secteurs qui sont de toute façon soumis à la concurrence étrangère, comme l'industrie textile. Et puis, si vous ne pouvez pas trop augmenter vos coûts et que votre entreprise est très énergivore, il est logique d’assister à un pic de chômage temporaire."