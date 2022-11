Le Musée de l'Armée rouvre sa salle consacrée aux armes et aux armures après rénovation

Cette réouverture de la salle dans sa totalité, après douze ans de rénovation, a été célébrée en grande pompe par le War Heritage Institute (WHI, le parastatal de la Défense dédié à la conservation du patrimoine historico-militaire et à la mémoire), qui gère notamment le MRAH.

Elle fait partie du plan stratégique de cet institut pour la période 2021-2025, a expliqué le directeur général du WHI, Michel Jaupart, devant un parterre d'invités. Ce plan prévoit la "remise à niveaux des différents sites gérés par ce parastatal, mais "de façon équilibrée", a-t-il ajouté, en rappelant l'inauguration au début du mois d'un nouvel espace du Bastogne Barracks, le Centre d'Interprétation de la Seconde Guerre mondiale du musée à Bastogne.

La collection Armes et Armures conservée et exposée au Musée de l'Armée trouve son origine dans les collections d'armes des ducs de Bourgogne. Au 15e siècle, ceux-ci avaient construit au palais du Coudenberg à Bruxelles un arsenal dans lequel ils conservaient des armes personnelles et des armures mais aussi des cadeaux diplomatiques et des trésors de guerre, a expliqué la conservatrice, Sandrine Smets, au cours d'une séance académique.

La pièce la plus ancienne est une épée du 6e siècle, a pour sa part souligné Kevin Gony, qui est historien et chercheur au War Heritage Institute.