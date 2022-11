Pourquoi faut-il acheter un cercueil lors d'une incinération ?

Depuis quelques années, le secteur funéraire utilise un cercueil spécial pour l’incinération, qui est beaucoup plus abordable.

"L'époque est révolue où nous n'incinérons que des cercueils épais et en bois massif", explique Tom Wustenberghs. "Mais, chaque cercueil, quel que soit son matériau, doit répondre aux exigences légales pour qu'une crémation soit sûre."

Vous ne pouvez donc pas, par exemple, choisir une boîte en carton ou un cercueil avec n'importe quel type de bois ou de vernis. "Il existe désormais des cercueils en carton dur qui sont suffisamment sûrs. Ils sont constitués de petites fibres de bois pressées les unes contre les autres", explique encore Tom Wustenberghs.

Ces dernières années, l'industrie a également connu une offre croissante d'alternatives écologiques. "Ces alternatives existent, mais elles ne sont donc pas nécessairement moins chères", dit-il.



En Belgique, on peut également utiliser un linceul lors des funérailles, cela concerne surtout la population musulmane et juive. Le défunt est enveloppé dans un tissu et posé sur une planche de bois. "Mais même le linceul doit répondre aux normes de sécurité et d'hygiène, ce qui signifie qu'il n'est pas beaucoup moins cher. Car toutes les formes de textile ne sont pas éligibles à la crémation."