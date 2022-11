Qui peut bénéficier du "paquet énergie à prix réduit" et à combien s'élève-il ?

À partir de ce mois de novembre de nombreuses personnes bénéficieront de réductions sur leurs factures d'énergie grâce au "paquet énergie à prix réduit" du gouvernement fédéral. Il s'agit d'une compensation pour les prix élevés du gaz et de l'électricité. Mais quand et comment cette aide énergétique sera-t-elle réglée sur votre facture ? Qui est exclu de cette réduction ? Et que faire si cela ne se fait pas automatiquement ? Les réponses ci-dessous à vos questions.