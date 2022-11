Un véhicule contenant grenade et arme de poing intercepté à Deurne, les deux occupants arrêtés

Deux hommes de 26 et 29 ans ont été interpellés par la police lundi soir à Deurne (Anvers), à bord d'un véhicule suspect qui s'est avéré contenir une grenade et une arme de poing, a-t-on appris mardi auprès du parquet d'Anvers. Le véhicule portait des plaques néerlandaises.

Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de la Défense (Sedee) a été appelé sur place et le quartier a été bouclé par la police pendant un certain temps.

Ce n'est pas la première fois que la police découvre des explosifs dans des voitures à Anvers et dans les environs. Elles sont généralement liées à la violence dans le milieu de la drogue.

Ces dernières semaines, plusieurs ressortissants néerlandais ont également été arrêtés à Anvers pour leur implication présumée dans des attaques dans le milieu de la drogue.