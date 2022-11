Encore un "plan lisier" en préparation pourquoi est-il nécessaire, qu'implique-t-il exactement et quel est le problème de l'excès de lisier?

Ce "plan d'action lisier" (MAP) est un ensemble de mesures qui réglementent l'utilisation des engrais pour les cultures. Par exemple, le plan détermine la quantité de fumier que les agriculteurs peuvent utiliser, les endroits où ils peuvent fertiliser et les zones dans lesquelles des mesures plus strictes peuvent ou non s'appliquer.

Son objectif est d'améliorer la qualité des eaux souterraines et de surface. Le nouveau et désormais septième plan révélé par le journal De Tijd comprend des mesures encore plus strictes. La ministre flamande de l'environnement Zuhal Demir (N-VA) souligne que son texte n'est qu'"un début", qui doit encore être discuté, tant avec les organisations agricoles et environnementalistes qu'au niveau politique.

Pour commencer, Zuhal Demir veut réduire fortement les quantités de nitrate et de phosphate dans les engrais utilisés, ou la norme sur les engrais. En outre, les agriculteurs ne seront plus autorisés à cultiver à moins de six mètres d'un cours d'eau.

Les mesures les plus drastiques s'appliquent aux zones où la qualité de l'eau est la plus mauvaise. Là, les agriculteurs ne seraient plus autorisés à fertiliser leurs champs après le 1er août. Le plan prévoit également une interdiction de récolte après le 1er septembre. Ainsi, les pommes de terre et autres cultures tardives ne seraient plus autorisées à être cultivées par les agriculteurs dont les champs se trouvent dans ces zones.

À propos, ne pas confondre le "plan d'action lisier" avec le "plan azote". Il s'agit principalement des émissions beaucoup trop importantes d'azote et d'ammoniac provenant de l'agriculture et de l'industrie et de leurs retombées dans les zones naturelles.