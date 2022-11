Les caméras intelligentes verbaliseront également le téléphone au volant dans le cadre d'un projet pilote mené dans cinq communes

Le ministre de la mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) lance donc un nouveau projet pilote en collaboration avec Vias. Des caméras intelligentes détecteront les contrevenants dans cinq communes l'année prochaine. En 2020, Vias a déjà organisé un tel projet pilote sur le Ring d'Anvers. Il s'agissait principalement d'un projet scientifique et les contrevenants n'ont pas reçu de procès-verbaux. Ce sera désormais le cas.

L'utilisation de téléphones portables au volant est punissable, mais l'utilisation de caméras intelligentes pour la détecter est en fait illégale. Grâce à l'échappatoire d'un projet pilote, c'est désormais possible.

Selon le cabinet du ministre Gilkinet, toutes les étapes sont suivies pour être en conformité avec les règles de confidentialité. Le rapport officiel sera préparé par un agent qui vérifiera les images des caméras intelligentes et statuera lui-même sur l'infraction.

Le nouvel accord entre l'institut Vias et le gouvernement fédéral sera finalisé vendredi. Il faudra ensuite déterminer quelles zones de police participeront, mais il est déjà certain que le dispositif sera déployé dans au moins une commune bruxelloise, deux communes flamandes et deux communes wallonnes.