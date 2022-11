"Avec le "canon flamand", la N-VA veut utiliser l’histoire à des fins politiques", estiment des historiens

L'initiative a été annoncée dans l'accord du gouvernement flamand scellé en 2019 et elle est portée par le ministre N-VA de l'Enseignement Ben Weyts. Elle fait actuellement l'objet de travaux préparatoires dans une commission ad hoc. Il s'agit d'une liste de points d'ancrage dans l'histoire et la culture flamandes. Tous ceux qui vivent ou veulent vivre en Flandre devront le connaître. Le canon deviendra non seulement le guide de l'enseignement de l'histoire, mais aussi une partie obligatoire pour les primo- arrivants qui veulent s’intégrer. L’objectif est de créer un sentiment collectif d’identité nationale en organisant une sorte de culte autour de différents symboles.

Le canon flamand doit être présenté au printemps 2023, mais déjà certains historiens flamands portent un jugement sévère sur cette initiative. Les auteurs - Jo Tollebeek (KU Leuven), Marc Boone (UGent) et Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven) de l'analyse, que vous pouvez lire ici (en néerlandais), argumentent longuement leur position et leurs objections et reçoivent le soutien d'historiens de premier plan de toutes les universités flamandes.



L'analyse est publiée dans la série "Positions" de l'Académie royale flamande de Belgique pour les sciences et les arts.

"Nous nous sommes d'abord demandé : pourquoi le gouvernement flamand met-il cela en place, pourquoi ses partisans sont-ils de véritables promoteurs de cette entreprise ?", a déclaré Jo Tollebeek, professeur d'histoire à la KU Leuven, dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT). "Nous avons analysé les motifs et, en outre, nous avons soulevé un certain nombre d'objections à toute cette entreprise".