Des panneaux solaires et des véhicules endommagés par de la poussière de ciment à Evergem : "On en ignore encore l’origine"

Lorsque les habitants ont signalé ces retombées de poussière, on leur a dit que c’était probablement à nouveau du sable du Sahara, or ce n'est pas possible, dit Mario. "Ce sable peut être facilement enlevé, nous le savons maintenant parce que nous l'avons déjà eu aussi.

Jeudi soir, le bourgmestre Joeri De Maertelaere (N-VA) est allé constater les dégâts dans le Vogelwijk à Rieme. "Nous en avons discuté pendant au moins une heure", a déclaré Mario. "Plusieurs résidents locaux ont pu raconter leur histoire. Et nous avons convenu que tous les habitants du quartier recevront une lettre pour indiquer leurs dégâts. Et ensuite nous pourrons voir comment procéder. Nous craignons que les panneaux solaires ne soient plus en mesure de produire la même quantité d'électricité à cause de cette saleté." Dans la Sperwerstraat, Mario dit que presque tout le monde a eu des dégâts, comme dans certaines rues voisines.