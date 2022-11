Grève nationale : le réseau de la STIB sera fortement perturbé le 9 novembre

Une partie du personnel de la Stib répondra à l'appel du front commun syndical à la grève générale le 9 novembre, prévient-elle. De nombreux bus, trams et métros resteront donc à quai. La société n'est pas encore en mesure de déterminer quelles lignes circuleront, ni à quelle fréquence.

Comme lors d'autres actions, la Stib informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station.

Le service clientèle de la Stib sera également joignable par téléphone dès 6 heures du matin afin de répondre aux questions des usagers.