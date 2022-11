L’ancien ministre Leo Delcroix est décédé, c’est lui qui avait mis fin au service militaire obligatoire

Très vite pendant son mandat de ministre, il fait face à des accusations de financement illégal du CVP, ce qu'il nie. En décembre 1994, il est à nouveau sous le feu des critiques après qu'il est apparu qu'il a menti à l'hebdomadaire Humo au sujet de sa villa de Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France, dont la construction se serait faite au noir avec l’aide de travailleur de la poste. Sous la pression du parti et du Premier ministre Jean-Luc Dehaene, Leo Delcroix présente sa démission le 8 décembre 1994.

Il est toutefois encore élu sans problème au Parlement flamand en 1995, mais sa carrière politique commence alors à se détériorer rapidement. La presse sort régulièrement de nouvelles affaires contre lui et son nom devient de plus en plus synonyme de fraude financière.