Les maisons de repos flamandes décident un gel des admissions en raison d'une pénurie de personnel

Toutefois, cette pénurie de personnel est une réalité que nous connaissons depuis longtemps, déclare Johan Staes. "Nous savons que cette vague de vieillissement arrive vers nous". Il parle également d'un double vieillissement, la génération plus âgée du baby-boom faisant son apparition dans les centres de soins résidentiels. La jeune génération, née entre 1955 et 1960, prend aujourd'hui sa retraite et quitte le secteur des soins. Parmi ses membres, Johan Staes constate qu'en moyenne deux employés à temps plein par centre de soins résidentiels prennent leur retraite avant la fin de l'année.

Selon Johan Staes, la rémunération n'est pas la principale cause de la faible demande pour ce secteur. "Quelque chose fait fondamentalement défaut. Je pense que cela commence déjà par la formation. On accorde très peu d'attention aux stages dans le domaine des soins aux personnes âgées. Traditionnellement, ces cours sont donnés au cours de la première année du programme, après quoi les étudiants ont trop peu de contacts avec la gériatrie. En fait, c'est l'une des compétences les plus difficiles à acquérir dans l'ensemble des cours de soins infirmiers."

En outre, les normes strictes en matière de personnel devraient être plus souples afin de permettre une commutation plus rapide. "Le gouvernement flamand a déjà donné la première impulsion en ce sens. Nous sommes maintenant autorisés à recruter du personnel logistique, mais il faut aussi travailler du côté du gouvernement fédéral. Ils sont toujours coincés avec cette loi sur l'exercice des professions de santé. Cela définit ce qu'est un acte infirmier. Cette loi doit être un peu assouplie. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de pénurie d'infirmières, les chiffres de l'OCDE le montrent également, mais faisons-nous toujours bon usage de ces infirmières ?"