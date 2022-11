Un échevin de Courtrai reçoit des lettres de menaces avec des propos homophobes

Vers 8h30 ce matin, Axel Weydts a partagé deux lettres de menaces anonymes sur Twitter. "La première lettre est pleine d'homophobie. La deuxième lettre va encore plus loin. J'y suis personnellement menacé", a révélé Weydts.

"Vous n'êtes pas normal si vous êtes homo. Nous allons venir te découper avec un gang dans l'immeuble où tu vis ou à l'hôtel de ville", poursuit la deuxième lettre. L'échevin a décidé de rendre ces lettres publiques pour mettre un terme aux menaces. En outre, il déposera également plainte auprès de la police dès la semaine prochaine.

Les lettres anonymes touchent durement Axel Weydts, car il s'agit principalement de menaces à caractère personnel. "C'est la première fois que je reçois de telles lettres. Ce sont des attaques personnelles pour ce que je suis en tant qu'être humain. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça me ronge. Ça me fait mal", dit-il. "Je comprends que certaines personnes ne soient pas d'accord avec la politique de mobilité de la ville, mais vous ne me ferez certainement pas changer d'avis de cette manière."