La Belgique marque le centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu à Bruxelles

Plusieurs initiatives ont été mises sur pied par la Défense, le War Heritage Institute (WHI) et différentes villes et communes de Belgique afin de donner à cet événement le retentissement qu'il mérite, précise le communiqué du WHI qui a pour but de préserver la mémoire, le patrimoine militaire et les sépultures de guerre belges. L'histoire du Soldat inconnu commence au début du mois de novembre 1922, lorsque les dépouilles de cinq soldats non identifiés tombés pendant la Grande Guerre sont exhumées de cimetières situés chacun dans une région du pays particulièrement marquée par les combats comme Liège, Namur, Anvers et les deux Flandres.

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Bruges le 10 novembre 1922, le Brugeois Reinold Haesebrouck, un aveugle de guerre, désigne celui des cinq cercueils qui sera officiellement attribué au Soldat inconnu. Le lendemain, ce cercueil est acheminé en train à Bruxelles et inhumé au pied de la colonne du Congrès, en présence du roi Albert Ier. Le même jour, les quatre autres soldats inconnus sont inhumés lors d'une cérémonie qui se déroule au cimetière central de Bruges, à Assebroek/Steenbrugge (photo).