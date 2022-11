Les cinq poètes de la ville d'Anvers ont démissionné

Les quatre "stadsditchters" ont donc décidé de présenter leur démission, et le climat culturel global dans la cité diamantaire n'y est pas étranger. La ville d’Anvers a en effet décidé récemment de supprimer plusieurs subsides à des projets culturels. "Il s’agit de subsides qui devaient rendre l’art plus accessible, plus neuf et plus large. Ce n’est pas une décision budgétaire de dernière minute, c’est un souhait de tuer l’art. Je ne peux y adhérer. Je crois que la poésie est l’une des manières de rendre la société plus chaleureuse. La froideur de l’administration anversoise et la vision de la société qu’elle véhicule sont en contradiction totale avec cette philosophie. Ces deux visions ne peuvent plus être réconciliées", expliquait Lotte Dodion à VRT NWS.

Les quatre poètes d’Anvers ont donc décidé de rendre une démission collective. Chacun enverra une lettre à l’échevine expliquant ses motivations personnelles. Les poètes estiment avant tout que le collège a peu d'intérêt, donc de soutien, pour la culture. "Nabilla Ait Daoud n’a par exemple pas jugé nécessaire de faire connaissance avec nous. Elle n’était pas présente au spectacle d’inauguration au Théâtre Arenberg. Pour d’autres personnalités officielles nous semblons aussi avoir été "quantité négligeable". Plusieurs fois la présentation d’un des poèmes qui nous avaient été commandés a été retirée à la dernière minute d’une cérémonie où elle aurait dû avoir lieu", précisait Yannick Dangre.

Le duo Proza-K (photo) indique pour sa part que son poème "Crystal Palace" n’a "pas pu être affiché en dernière minute sur une horrible boite électrique grise parce que le dessin aurait été trop obscène".