Riemst proposera une découverte à vélo d'une marnière souterraine

Le bourgmestre de Riemst, Mark Vos, est ravi de l’arrivée d’une nouvelle attraction touristique sur son territoire. "La marne a toujours joué un rôle déterminant dans notre région et nous pouvons présenter cette histoire aux touristes à vélo. Quelque 350 mètres de souterrains dans l’ancienne carrière pourront ainsi être parcourus à vélo. Le trajet se situera parallèlement au sentier de chasse le long du Canal Albert, entre le pont de Vroenhoven et Kanne. Il y aura un minimum d’éclairage, afin que les cyclistes puissent faire l’expérience de la pénombre sur ce sentier souterrain situé non loin de Liège et du Limbourg néerlandais".

Le coût de développement du projet est estimé à 750.000 euros. Visit Limburg envisage encore d’autres aventures à vélo dans la province, comme une "route des fruits" en Hesbaye ou un pont pour vélos près des terrils de l’ancienne mine à Maasmechelen.