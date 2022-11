COP27 : Alexander De Croo et plusieurs ministres belges se rendront en Egypte

Quelque 45.000 participants sont attendus à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022, qui débute ce dimanche et durera deux semaines à Charm el-Cheikh en Egypte. Parmi eux, 120 chefs d'Etat et de gouvernement qui se réuniront lundi et mardi pour un sommet des leaders, auxquels participera le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Trois ministres fédérales et le ministre wallon du Climat se rendront aussi en Egypte. La ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, a par contre fait savoir qu’elle suivrait la COP27 à distance, estimant que les droits de l’homme ne sont pas suffisamment respectés en Egypte.