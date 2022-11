Le Code pénal sera adapté à la société du 21e siècle : plus moderne, plus clair, plus humain

Fort de plus de 1.000 pages, ce nouveau Code pénal doit remplacer l'actuel, vieux de plus de 150 ans déjà et jugé très complexe par les professionnels. La division existant actuellement entre contraventions, délits et crimes est considérée comme dépassée et sera supprimée. On ne parlera dès lors plus à l'avenir que d'infractions, lesquelles seront réparties en huit niveaux de peine selon leur gravité.

Pour les infractions les plus légères (dites de niveau 1), les peines de prison ne seront plus possibles, les études scientifiques ayant démontré qu'elles n'avaient aucune utilité. Dans ce cas, le juge devra imposer d'autres sanctions telles qu'une peine de travail, une amende, une peine de probation, une confiscation. Au nombre de ces infractions légères comptent les formes moins graves de vandalisme (photo), l'outrage, l'insulte, la violation du secret de la correspondance ou l'incendie accidentel par manque de précaution.

Pour les infractions du niveau 2, telles que la discrimination, les pratiques de marchands de sommeil, le vol avec effraction, la violation de domicile, la violation du secret de l'enquête ou les faux en écriture, une peine de prison allant jusqu'à 3 ans figure parmi les possibilités, mais d'autres peines sont également possibles. S'il opte malgré tout pour une mesure d'emprisonnement, le juge devra alors motiver pourquoi celle-ci est nécessaire au regard des autres sanctions à disposition.

Pour les faits plus graves (des niveaux 3 à 8), la peine de prison restera toutefois la peine la plus courante.