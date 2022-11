Michael Vanthourenhout remporte le championnat d'Europe de cyclocross à Namur

Le Belge (photo), tout en contrôle, enlevait ainsi son premier titre international chez élites à la citadelle de Namur. Actuel troisième de la Coupe du monde, Michael Vanthourenhout avait été champion d'Europe en 2013 et champion du monde en 2015 chez les espoirs. Il avait remporté la manche de la Coupe du monde à Namur en décembre 2021, il s'était classé troisième de l'Euro en 2021 après sa deuxième place un an plus tôt.

La Belgique a obtenu six médailles dans cet Euro de cyclocross à Namur: deux en or (Vanthourenhout en élites et Verstrynge en U23), deux en argent (van Sinaey en juniors et Nys en espoirs), deux en bronze (Sweeck en élites et Meeussen en espoirs). Les championnats d'Europe de cyclocross 2023 auront lieu à Pontchâteau, dans l'ouest de la France. Les organisateurs ont indiqué que 17.300 spectateurs étaient présents à la Citadelle de Namur samedi et dimanche pour les Championnats d'Europe de cyclocross, un record pour le rendez-vous namurois.