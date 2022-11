Un spéléologue belge évacué d'une grotte en France après une opération de sauvetage de 24 heures

Un spéléologue belge a été évacué, samedi soir, d'une cavité tortueuse au fond d'une grotte de l'Hérault en France, où il avait fait une chute de trois mètres de profondeur et s’était blessé. L’opération de sauvetage effectuée avec plus de 60 sapeurs-pompiers et spécialistes a duré plus de 24 heures. (Images de l'opération fournies par les forces de l'ordre françaises)