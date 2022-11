370 km de bouchons : ce lundi a connu l’heure de pointe matinale la plus embouteillée de l’année

Peu après 8h ce lundi matin, on dénombrait plus de 300 km d’embouteillages sur les principales routes et autoroutes de Flandre. Pour l’ensemble de la Belgique, les files s’étendaient sur 370 kilomètres au total. Ce qui en faisait l’heure de pointe matinale la plus embouteillée depuis le début de 2022, indiquait Hajo Beeckman sur Twitter. "Ce n’est pas un hasard”, estimait l’expert en circulation de la VRT. "C’était la rentrée des vacances scolaires d’automne, il pleuvait en de nombreux endroits et les mois d’octobre et novembre sont de toute façon toujours les plus embouteillés".