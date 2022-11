La Belgique va aider le Mozambique à se préparer aux conséquences du changement climatique

Ce programme devrait courir de 2023 à 2028 et la Belgique y consacrera une enveloppe de 25 millions d'euros, dont 2,5 millions d'euros seront spécifiquement alloués au volet des pertes et préjudices ("loss and damage"), question au cœur des négociations en cours à la Conférence de l’Onu sur les changements climatiques. La Belgique se présente ainsi comme l'un des premiers pays au monde à considérer explicitement le sujet des pertes et préjudices comme domaines d'action. Seuls l'Écosse, la Wallonie et le Danemark avaient déjà annoncé par le passé des moyens spécifiquement consacrés au financement des dégâts irrémédiables dus aux changements climatiques.

Le concept fait référence aux conséquences du réchauffement auxquelles il n'est plus possible de s'adapter, ou aux "limites de l'adaptation" dans le langage des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Sa prise en compte est réclamée depuis des années par les pays les plus vulnérables aux conséquences du dérèglement climatique. Le Mozambique figure parmi ceux-ci. La Banque mondiale estime que les dommages annuels moyens liés uniquement aux inondations s'élève déjà à 440 millions de dollars - presque 3% du produit national brut du Mozambique. En 2019, le pays a été frappé de plein fouet par le cyclone Idai qui a fait 1.500 victimes.

Le partenariat entre Belgique et Mozambique comporte aussi des volets liés à l'atténuation et à l'adaptation puisque la Belgique, via l'agence de développement Enabel, va aider le pays africain en matière d'investissement dans les énergies renouvelables, mais aussi pour une meilleure protection de communautés et d'infrastructures essentielles contre les catastrophes naturelles. Enabel approvisionnera en énergie les régions reculées qui ne sont pas raccordées au réseau électrique, grâce à des panneaux solaires, et envisage également des solutions d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation basées sur l'énergie solaire.

La Région de Bruxelles-Capitale a pour sa part levé un montant supplémentaire d'un million d'euros pour financer l'approvisionnement en eau potable au Mozambique. Le partenariat va aussi examiner si le pays ne peut pas produire de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Le programme du pays en matière de gestion durable des déchets va en outre être soutenu. Selon le ministre Frank Vandenbroucke, quelque 550.000 personnes au total bénéficieront de ce partenariat qui portera une attention particulière aux femmes et aux enfants, particulièrement vulnérables aux conséquences néfastes des changements climatiques.