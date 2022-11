Les premières détenues ont été transférées vers la nouvelle prison de Haren

La semaine prochaine, ce sera ensuite au tour de 134 détenus de la prison bruxelloise de Forest d'être transférés vers Haren. Dans un premier temps, seuls les détenus condamnés seront conduits vers le nouvel établissement pénitentiaire.

Les prisons de Berkendael et Forest fermeront ensuite définitivement leurs portes. La seconde surtout a énormément vieilli et présente des conditions de détention déplorables. La prison de Saint-Gilles, elle, restera ouverte plus longtemps, en raison de la surpopulation carcérale dans les prisons de la région bruxelloise.

La nouvelle "méga-prison" bruxelloise est située dans le nord de la Région, rue du Witloof à Haren. Elle peut accueillir 1.190 détenus et remplacera donc, à terme, les prisons de Berkendael, Forest et Saint-Gilles, devenues vétustes.