"Plonge", un jeu en ligne pour inciter les jeunes francophones à explorer Bruxelles en néerlandais

“Ces dernières 15 à 20 années, nous constatons qu’un nombre croissant de jeunes connaissent le néerlandais et le parlent à Bruxelles", indiquait Manghelinckx. "Il reste important de parler deux ou trois langues, pour l’accès à l’emploi. Dans la région de l’aéroport de Zaventem, en Brabant flamand, il y a de nombreux postes vacants. Les employeurs y attendent des candidats qui parlent plusieurs langues".

Le ministre Bart Somers confirme: "Les jeunes ont deux bonnes raisons d'apprendre le néerlandais : ils augmentent leurs chances sur le marché du travail et ils rencontrent de nouvelles personnes". Patrick Manghelinckx estime en outre que "les jeunes ont besoin de plus d'occasions de parler et de pratiquer le néerlandais. Ces opportunités existent à Bruxelles, avec cette application nous permettons aux jeunes de les découvrir."

Le jeu interactif est désormais accessible à tous.