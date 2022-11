Grève générale : le pays fonctionnera au ralenti ce mercredi, voici à quoi il faut s’attendre

Les perturbations seront nombreuses dans les transports publics et commenceront dès ce mardi soir à 22H00 du côté du rail. Aucun train ne circulera en provinces de Luxembourg et de Namur, et dans une partie du Brabant wallon (gare d'Ottignies comprise). Sur le reste du réseau, environ un quart des trains circuleront (un IC sur 3, mais pratiquement aucun train P).

Le Tec et De Lijn annoncent également des perturbations. Les sociétés de transport invitent les passagers à se rendre sur leur site internet où les lignes concernées seront précisées en temps voulu. Du côté de De Lijn, on estime qu'environ 55% des trams et bus circuleront, la province d'Anvers sera la plus touchée. Le tram de la Côté devrait lui être opérationnel à 60% de sa capacité.

A Bruxelles, la Stib prévoit aussi d'importantes perturbations. Comme lors d'autres actions, elle informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station dès 6H00. Le service clientèle de la Stib sera également joignable par téléphone dès 6H00 afin de répondre aux questions des usagers.