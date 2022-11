Le rapport final sur le projet Ventilus confirme que la ligne à haute tension aérienne est "la seule option viable"

Une ligne électrique aérienne est la seule option viable, confirme le nouveau et dernier rapport Ventilus de l'expert allemand Dirk Westermann. "Le nouveau rapport est conforme au précédent rapport de l'intendant et renforce notre conviction que seule l'option aérienne est réalisable et réaliste", a commenté le vice-ministre-président flamand, Bart Somers (Open VLD), sur Twitter. Cette nouvelle a depuis été confirmée par la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA).