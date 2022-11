Voici les sept candidats en lice pour représenter la Belgique au Concours Eurovision de la chanson

Établis à Eeklo (Flandre orientale), Tom Dice, 32 ans, et Kato Callebaut, 31 ans - en couple à la scène comme dans la vie - forment le duo The Starlings depuis 2018. Alors que Tom Dice s'est fait connaître via "X-factor", Kato a, elle, participé à "Idool" en 2011. Tous deux ont terminé deuxièmes de leurs compétitions respectives. En 2010, Tom Dice s'était hissé en sixième position du Concours Eurovision de la chanson avec "Me & My Guitar". Avec The Starlings, le duo a percé avec "Little Submarine" notamment.