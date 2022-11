La VRT également touchée par la grève générale

Une restructuration a été négociée à la VRT au cours des derniers mois. Au final, le nombre de licenciements secs a été ramené de 116 à 67. Les syndicats chrétien et socialiste ont toutefois désapprouvé le texte de conclusion, au contraire des libéraux du VSOA, qui ont donné leur feu vert.

"Les employés et les syndicats de la VRT sont en grève contre l'avenir incertain de 70 collègues de la série télévisée ‘Thuis’, l'augmentation de la pression du travail et le licenciement de plus de 70 personnes", font savoir les deux syndicats dans un communiqué. La restructuration annoncée affecte notamment les rédactions en langue étrangère (français, anglais et allemand) du site d’info VRT NWS.