Les transports publics et aériens fortement perturbés par la grève générale

L’ensemble du pays est affecté ce mercredi par une grève générale, menée à l’appel des syndicats socialiste et chrétien. Face à une situation sociale jugée très préoccupante, les deux organisations mobilisent leurs membres pour appeler notamment à un plafonnement des prix de l'énergie et contre la norme salariale. Les transports publics et les aéroports sont fortement touchés par le mouvement de grogne.