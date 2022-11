Beaulieu cesse sa production de moquette tuftée à Wielsbeke, 174 emplois menacés

"Le marché de la moquette tuftée est aux prises avec une surcapacité de production depuis plusieurs années, principalement en raison d'une évolution des préférences des consommateurs pour des surfaces plus dures", justifie l'entreprise. Comme le mélaminé et le vinyle. L’importation provenant de pays à bas salaires, comme la Turquie, ne serait pas non plus étrangère à la compétitivité accrue à laquelle Beaulieu doit faire face.

"Malgré un plan de transformation, la suppression de l'équipe de nuit en 2020 et des investissements de croissance dans cette activité, les conditions actuelles du marché ne permettent plus à la division Tuft d'être rentable sous sa forme existante", précise la direction du groupe de réputation internationale.

Si l'intention est confirmée, les 174 emplois disparaîtraient à Wielsbeke, "avec un effort maximal de réemploi au sein du groupe", assure Beaulieu. La procédure d'information et de consultation a été engagée. Le groupe emploie 1.900 personnes en Belgique et dispose de sites de production dans les régions de Waregem, Menin et Comines. Si des emplois s’y libère, il sera fait appel en premier lieu à du personnel travaillant à Wielsbeke." Cela fait encore partie de la concertation sociale", précisait le directeur du personnel Pieter Lelieur à Radio 2.