Dossier Ventilus : la Flandre opte pour la ligne aérienne à haute tension

Le gouvernement flamand a annoncé ce jeudi accepter le contenu et les conclusions du rapport du professeur allemand Dirk Westermann dans le dossier Ventilus, le projet de ligne à haute tension qui doit acheminer à l'intérieur des terres l'électricité produite par les éoliennes offshore en mer du Nord. Selon ce rapport, il est préférable d'installer une ligne aérienne plutôt que souterraine. Le ministre flamand Benjamin Dalle (CD&V) a confirmé ce jeudi que son parti démocrate-chrétien flamand acceptait les conclusions du rapport Westermann et qu’il était essentiel d’avancer pour mettre en place la distribution d’électricité. Mais il veut encore discuter d’éventuelles compensations et de risques pour la santé pour les citoyens qui résident sur le tracé de la future ligne à haute tension aérienne.