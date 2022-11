En Flandre, le parc immobilier a augmenté de 21% en vingt ans

Depuis 2018, la construction d'habitations s'est accélérée au nord du pays, avec cette année-là la construction de 30.000 nouveaux logements. Le pic a été atteint en 2019, avec 40.000 nouvelles habitations sorties de terre, indiquent les derniers chiffres en date de l'Office flamand des statistiques.

En comparaison, entre 20.000 et 23.000 logements ont été construits chaque année entre 2001 et 2005. Les appartements représentent la part la plus importante des logements en Région flamande (28%). Ils sont suivis par les villas qui représentent 27,6% du parc immobilier et les maisons de rangées (21%).