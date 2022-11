Fedasil ouvre des centres d'accueil temporaires à Bredene et Theux

Face à la crise de l'accueil à laquelle la Belgique est confrontée depuis plus d'un an, Fedasil a ouvert cette semaine des centres temporaires à Theux (province de Liège) et Bredene (Flandre occidentale, photo) afin d'augmenter la capacité de son réseau d'accueil pour demandeurs d’asile. L'agence fédérale précise que l'ouverture d'autres centres est en préparation, notamment à Verviers (province de Liège). Des places d'urgence sont également en préparation à Jabbeke (Flandre occidentale) et Glons (province de Liège) via le Centre national de crise.