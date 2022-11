L'application Coronalert désactivée : "Vous pouvez la supprimer de votre smartphone"

Depuis mardi soir, le compte Twitter de Coronalert indique que "compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, l'application #coronalert n'est plus mise à jour et sera supprimée du Play Store et de l'Appstore. Veuillez supprimer l'application." Cette annonce arrive alors que le Comité interfédéral Testing & Tracing avait recommandé en août dernier de conserver l'application installée par un peu plus de 4 millions de Belges lors de la crise sanitaire.

"Maintenant son utilisation n'a plus de sens, car la politique de dépistage a changé", déclarait la présidente du Comité, Karine Moykens, au micro de Radio 2. Celle-ci explique que la décision est tombée le 20 octobre dernier, alors que le nombre d'utilisateurs était descendu à une moyenne de 130 cas positifs par semaine.

"Vingt-six pays européens possédaient une application similaire et plus de la moitié a, entre temps, décidé d'en arrêter l'utilisation", ajoutait Karine Moykens. Dans les jours à venir, les utilisateurs recevront une notification leur indiquant que l'application peut désormais être supprimée.