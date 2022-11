L'OCDE va évaluer la gestion belge de la crise Covid

Dans une lettre adressée aux présidents des commissions parlementaires de l'Intérieur et de la Santé publique, le ministre Frank Vandenbroucke reconnaît qu'une évaluation approfondie de la façon dont notre système a fonctionné pendant la pandémie de coronavirus est utile. Il souligne cependant que le GEMS (le Groupe d'experts en charge de la stratégie de sortie), dirigé par la virologue Erika Vlieghe, a soupesé tous les aspects et toutes les dimensions de la crise au fil des mois passés, en vue de conseiller le gouvernement.

"Maintenant que la huitième vague de Covid est endiguée, le moment est venu de faire faire une analyse", estime Frank Vandenbroucke (photo). "Il faut reconnaître qu’au début de la crise sanitaire nous avons pris des mesures dans un contexte de grande incertitude scientifique. Mais on ne peut pas les juger du point de vue des connaissances dont nous disposons aujourd’hui. Il ne faut pas évaluer juste pour évaluer, mais dans le but de faire mieux si une nouvelle pandémie se présentait".

Concrètement, l'OCDE évaluera l'organisation de la gestion de crise et les politiques de relance, ainsi que les mesures concrètes et leurs conséquences économiques, sociales et sanitaires. L'Organisation de coopération et de développement économiques a élaboré un cadre qui permet d'évaluer objectivement l'approche belge et de la comparer au niveau international. Jusqu'à présent, seul le Luxembourg a été évalué. Les conclusions de l'étude belge sont attendues dans le courant de l'année prochaine.