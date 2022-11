La publicité sur l'alcool sera interdite dans des programmes TV destinés aux jeunes

L'exécutif pose ainsi un jalon dans le cadre d’un Plan alcool plus large qui vise à éviter la surconsommation. Il cible plus directement la jeunesse qu'il veut davantage protéger. Pour rappel, les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à boire de l’alcool. Dès 16 ans, ils peuvent uniquement acheter de la bière et du vin. Les boissons mélangées (du type breezers), qui contiennent des alcools plus forts, ainsi que du sherry ou du porto ne peuvent leur être vendus. Dès 18 ans, il n’y a plus de limitation sur le type d’alcool qui peut être vendus aux jeunes.

A côté de l’interdiction de publicité pour l’alcool dans des programmes pour les jeunes, la vente de bières et de vins "renforcés" serait également interdite aux moins de 18 ans, selon les termes du Plan alcool. Ce sont les bières de type Desperado arômatisées avec de l'alcool fort qui sont visées.

Un trajet de soins appropriés pour les jeunes souffrant d'un problème d'alcool est d’autre part en cours d'élaboration. Le gouvernement a arrêté sa position dans ce dossier. Le Plan alcool sera discuté avec les entités fédérées au cours d'une conférence interministérielle. Celle-ci se tiendra en principe le mois prochain.