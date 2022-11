Armistice : une urne choisie pour la tombe du Soldat inconnu

Cela fait 100 ans que le Soldat inconnu a trouvé refuge au pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles. Plusieurs initiatives ont été mises sur pied par la Défense, le War Heritage Institute (WHI) et différentes villes et communes de Belgique pour marquer ce centenaire.

Cinq cérémonies de prélèvement de terre ("Gathering of the soil") se sont déroulées, entre lundi et mercredi, dans cinq cimetières militaires liés à la Grande Guerre: Lierre, Adegem, Liège, Namur et Keiem. Cinq urnes ont été remplies avec cette terre. Elles ont été acheminées à Bruges où une cérémonie commémorant celle de 1922 s'est tenue ce jeudi.

Cette année-là, le 10 novembre, le Brugeois Reinold Haesebrouck, un aveugle de guerre, désignait parmi cinq cercueils contenant des dépouilles de soldats belges non identifiés, celui qui a par la suite été officiellement attribué au Soldat inconnu. Le lendemain, ce cercueil était acheminé en train à Bruxelles et inhumé au pied de la colonne du Congrès, en présence du roi Albert Ier.

Cent ans plus tard, ce sont les deux nièces de Reinold Haesebrouck qui ont désigné une urne, de jeudi à Bruges (images vidéo). Celle-ci était à son tour amenée à Bruxelles où le roi Philippe l’a déposée ce vendredi matin au monument du Soldat inconnu. Les quatre autres urnes seront conservées à Bruges sur les tombes de quatre soldats inconnus.