Décès d’un policier poignardé à Schaerbeek, l’auteur des faits avait demandé une aide psychologique

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a été attaquée par un individu armé d'un couteau, jeudi soir vers 19h15, rue d'Aerschot à Schaerbeek, non loin de la gare du Nord. D'autres policiers sont venus en renfort et ont tiré sur l'assaillant au niveau des jambes et de l’abdomen afin de le maîtriser. Les deux inspecteurs et l'auteur, blessés, ont été emmenés à l'hôpital. L'un des policiers, qui avait été touché au cou, est décédé dans la soirée des suites de ses blessures.