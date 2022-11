Du cuivre dérobé sur un monument de guerre dans un cimetière de Louvain

Le monument (photo principale) occupe une place centrale dans le cimetière et a été érigé à la mémoire des militaires et des citoyens décédés au cours de la Première Guerre mondiale. Louvain a payé un fort tribut lors du conflit de 1914-18, avec bon nombre de victimes civiles. De part et d'autre du monument se trouvent des petites boîtes en cuivre contenant de la terre des tranchées de l'Yser.

L'une de ces boîtes a été volée, ainsi que les chaînes en cuivre et les décorations d'autres monuments funéraires. La ville de Louvain souligne que les biens volés ne sont pas onéreux, mais la perte historique est de taille.

"Cet acte de vandalisme laisse un vide qui sera difficile à combler en raison de la valeur historique et symbolique inestimable", commentent les échevins Bieke Verlinden (responsable des sépultures) et Dirk Vansina. "C’est regrettable, notamment en raison de ce manque de respect pour les citoyens et les militaires qui se sont battus à l’époque et qui sont décédés pour notre liberté pendant la Première Guerre mondiale, pour la démocratie dont nous bénéficions encore aujourd’hui".

La ville lance un appel aux éventuels témoins de ce vol et a pris contact avec les acheteurs de cuivre en espérant que ceux-ci puissent reconnaître les pièces si elles sont mises en vente.