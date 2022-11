Policier tué à Schaerbeek : le suspect, un ancien détenu radicalisé, était sur la liste de l'OCAM

Mahi est déjà connu des services de police pour des faits de droit commun et a été incarcéré entre 2013 et 2019. Il figure en outre sur liste de l'OCAM, en tant qu’"extrémiste potentiellement violent". Dans les prisons d’Ittre et de Hasselt il avait donc été placé dans l’aile de déradicalisation ("deradex"). Après avoir purgé sa peine, il était suivi par divers services de déradicalisation de la ville de Bruxelles et de la Communauté française.

"Compte tenu des circonstances, le parquet fédéral s'est saisi des faits et a chargé un juge d'instruction spécialisé en terrorisme de mener l'enquête du chef d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste", a déclaré le parquet fédéral lors de la conférence de presse.

Quelques heures avant les faits, jeudi vers 10h, le suspect s'était présenté au commissariat de police se situant Square Servaes Hoedemaekers à Evere, selon le parquet de Bruxelles. Il a tenu des propos incohérents, parlait de la haine contre la police et a demandé à être pris en charge au niveau psychologique. Les services de police ont accompagné l’homme à l'unité psychiatrique des Cliniques Universitaires Saint-Luc. Plus tard, les policiers ont repris contact avec l'hôpital afin de vérifier si la personne avait été gardée en observation. Il s'est avéré qu'elle avait quitté l'hôpital", a précisé le parquet de Bruxelles.