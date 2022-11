Les syndicats de policiers réclament la démission du ministre de la justice et annoncent une manifestation le 28 novembre

Invité dans l’émission "De ochtend" de Radio 1 (VRT), le ministre de la Justice répondait en citant Michel Goovaerts, chef de corps de Bruxelles Capitale-Ixelles, interrogé par De Standaard. Ce dernier déclarait au quotidien que "après 30 ans d’expérience, je constate que les faits de violence envers des agents sont effectivement plus strictement suivis". Vincent Van Quickenborne expliquait que "en novembre 2020, un mois après ma prise de fonction, j’ai introduit une mesure de zéro tolérance à l’égard de violences envers les policiers. Dès que cette violence mène à au moins un jour d’incapacité de travail, l’affaire n’est pas classée et est poursuivie en justice".

"J’ai aussi demandé à tous les chefs de corps du pays de me signaler les cas de violence envers la police qui ne sont pas systématiquement suivis de mesures. On ne m’a rien signalé et on affirme que les cas de violence sont plus sévèrement réprimés. Ce que disent les syndicats n’est donc pas correct", déclarait Van Quickenborne.