Séville : deux récompenses de plus pour le long-métrage "Close" de Lukas Dhont

Le deuxième long-métrage de Lukas Dhont, après "Girl', s'est vu décerner à Séville le Prix du Jury et le Prix du Meilleur acteur pour Eden Dambrine (qui interprète le jeune Léo dans le film). Comme "Girl", sorti en 2018, "Close" a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes, où il a remporté le Grand Prix du Jury, ex æquo avec "Stars At Noon" de la Française Claire Denis.

Depuis lors, le long métrage du réalisateur gantois a été primé à de multiples reprises dans divers festivals. Actuellement projeté dans les salles obscures, "Close" est le film envoyé par la Belgique aux prochains Oscars et a été nommé dans quatre catégories des European Film Awards 2022 (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénariste et Meilleur acteur), dont la cérémonie se déroulera le 10 décembre prochain à Reykjavík en Islande.

En Belgique, le film a déjà été vu par 70.000 spectateurs alors qu'il n'est à l'écran que depuis une semaine.